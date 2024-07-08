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10:19, 8 июля 2024Силовые структуры

Российского военного задержали за самоволку после нарушения ПДД

В Абакане суд приговорил военного к 5 годам за временное уклонение от службы

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Абаканский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам колонии общего режима военного за временное уклонение от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, 30 ноября 2023 года подсудимый не вернулся на службу после отпуска, потому что захотел отдохнуть и побыть с семьей. 28 марта мужчину задержали из-за нарушения правил дорожного движения (ПДД). Силовики выяснили, что задержанный является военнослужащим, самовольно оставившим место службы. Тогда его передали сотруднику военной комендатуры.

Ранее Томский гарнизонный военный суд оштрафовал на 60 тысяч рублей младшего лейтенанта, разрешившего подчиненному за взятку уехать из воинской части на несколько дней.

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