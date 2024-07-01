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09:07, 1 июля 2024Силовые структуры

Младшего лейтенанта осудили за организацию платных самоволок в российской военной части

В Томске младший лейтенант отделался штрафом за получение взяток

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Томский гарнизонный военный суд оштрафовал на 60 тысяч рублей младшего лейтенанта Станислава Кокурина, разрешившего подчиненному за взятку уехать из воинской части на несколько дней. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

По данным ведомства, 21 сентября и 11 октября Кокурин, исполняющий обязанности командира батальона, получил от подчиненного пять и шесть тысяч рублей соответственно. За эту сумму он отпустил его за пределы гарнизона на несколько суток.

Ранее Иркутский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы военного Алексея Черных, временно уклонившегося от службы.

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      Екатерина Кашурникова
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