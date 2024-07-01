Младшего лейтенанта осудили за организацию платных самоволок в российской военной части

В Томске младший лейтенант отделался штрафом за получение взяток

Томский гарнизонный военный суд оштрафовал на 60 тысяч рублей младшего лейтенанта Станислава Кокурина, разрешившего подчиненному за взятку уехать из воинской части на несколько дней. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

По данным ведомства, 21 сентября и 11 октября Кокурин, исполняющий обязанности командира батальона, получил от подчиненного пять и шесть тысяч рублей соответственно. За эту сумму он отпустил его за пределы гарнизона на несколько суток.

Ранее Иркутский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы военного Алексея Черных, временно уклонившегося от службы.

