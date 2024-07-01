Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:16, 1 июля 2024Силовые структуры

Российский военный отсуствовал на службе в канун Нового года и получил пять лет колонии

В Иркутске дали пять лет военному, уклонившемуся от службы в канун Нового года

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Иркутский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы военного Алексея Черных, временно уклонившегося от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

По данным ведомства, 31 декабря 2023 года, в канун Нового года, военнослужащий не вернулся в часть из отпуска. Он прибыл по вызову в комиссариат лишь 21 февраля 2024 года.

Черных будет отбывать наказание в колонии-поселении.

Ранее стало известно, что Борзинский гарнизонный военный суд приговорил военного к пяти с половиной годам колонии общего режима за временное уклонение от службы.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Попадание авиабомбы ФАБ-3000 по пункту ВСУ в Нью-Йорке попало на видео. От здания не осталось и следа

      Байден признал собственный провал на дебатах с Дональдом Трампом

      Российский военный отсуствовал на службе в канун Нового года и получил пять лет колонии

      В США обеспокоились из-за пророчества американского адмирала

      В России спрогнозировали официальный курс доллара к рублю

      Россиянам назвали распространенную ошибку при походе в туалет

      Пленный ВСУ рассказал об обучении солдат истории ОУН-УПА

      В России нашли самых щедрых работодателей

      ФСБ задержала организаторов канала незаконной миграции в российском регионе

      Российская гимнастка-чемпионка показала фото в платье с глубоким вырезом на спине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше