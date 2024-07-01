Российский военный отсуствовал на службе в канун Нового года и получил пять лет колонии

В Иркутске дали пять лет военному, уклонившемуся от службы в канун Нового года

Иркутский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы военного Алексея Черных, временно уклонившегося от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

По данным ведомства, 31 декабря 2023 года, в канун Нового года, военнослужащий не вернулся в часть из отпуска. Он прибыл по вызову в комиссариат лишь 21 февраля 2024 года.

Черных будет отбывать наказание в колонии-поселении.

Ранее стало известно, что Борзинский гарнизонный военный суд приговорил военного к пяти с половиной годам колонии общего режима за временное уклонение от службы.