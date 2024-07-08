Семья голодных медведей вынудила россиян бросить работу

Под Мурманском бригада дорожных строителей прекратила работу из-за медведей

Под Мурманском семья голодных медведей вынудила бригаду дорожных строителей бросить работу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На опубликованных порталом кадрах видно медведей, которые вышли к насыпи — предположительно, чтобы выпросить у рабочих еду. Также — судя по видео — медведи приходят к месту отдыха россиян и роются в их вещах.

Из-за поведения животных строящему дорогу подрядчику пришлось обращаться в Минприроды, чтобы чиновники помогли прогнать голодных зверей от места строительства.

Ранее в Норильске россиянин выиграл забег у погнавшегося за ним огромного медведя и попал на видео.