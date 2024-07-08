Шольцу и Бербок предложили отправиться на украинский фронт

Сопредседатель АдГ Вайдель: Шольц и Бербок должны поехать на украинский фронт

Канцлер Олаф Шольц и глава МИД Германии Анналена Бербок должны сами отправиться на Украину для участия в боевых действиях, если они заинтересованы в продолжении конфликта. Об этом заявила сопредседатель правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель, ее выступление транслировал канал фракции на YouTube.

«Мы четко говорим: если эта кучка дилетантов хочет войны, тогда они должны взять ответственность и сами поехать на украинский фронт. Госпожа Бербок, господин Шольц, господин [министр труда Хубертус] Хайль, господин [председатель европейского комитета в бундестаге Антон] Хофрайтер! Уезжайте все на Украину!» — отметила политик.

Она добавила, что вышеуказанные должностные лица должны также выслать обратно всех годных к военной службе украинцев, которые получают пособия в Германии.

Ранее сопредседатель АдГ Тино Хрупалла заявил, что Украина должна отказаться от планов вступить в НАТО и Европейский союз (ЕС), чтобы завершить конфликт. Хрупалла также указал на нежелание президента Украины Владимира Зеленского идти на компромиссы с Россией. По его словам, украинский лидер даже не стремится их искать.