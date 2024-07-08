Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:29, 8 июля 2024Мир

Шольцу и Бербок предложили отправиться на украинский фронт

Сопредседатель АдГ Вайдель: Шольц и Бербок должны поехать на украинский фронт
Анналена Бербок и Олаф Шольц

Анналена Бербок и Олаф Шольц. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Канцлер Олаф Шольц и глава МИД Германии Анналена Бербок должны сами отправиться на Украину для участия в боевых действиях, если они заинтересованы в продолжении конфликта. Об этом заявила сопредседатель правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель, ее выступление транслировал канал фракции на YouTube.

«Мы четко говорим: если эта кучка дилетантов хочет войны, тогда они должны взять ответственность и сами поехать на украинский фронт. Госпожа Бербок, господин Шольц, господин [министр труда Хубертус] Хайль, господин [председатель европейского комитета в бундестаге Антон] Хофрайтер! Уезжайте все на Украину!» — отметила политик.

Она добавила, что вышеуказанные должностные лица должны также выслать обратно всех годных к военной службе украинцев, которые получают пособия в Германии.

Ранее сопредседатель АдГ Тино Хрупалла заявил, что Украина должна отказаться от планов вступить в НАТО и Европейский союз (ЕС), чтобы завершить конфликт. Хрупалла также указал на нежелание президента Украины Владимира Зеленского идти на компромиссы с Россией. По его словам, украинский лидер даже не стремится их искать.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе начали собирать доказательства применения Россией химоружия на СВО. В Минобороны назвали это фальсификацией

      Российский атлет побил державшийся восемь лет мировой рекорд

      В российском регионе трое мужчин подозреваются в вымогательстве и похищении знакомого

      Жена Канье Уэста пришла в музей в откровенном наряде

      В Госдуме предложили варианты изменения ЕГЭ

      Всех насильников сотрудницы «Матч ТВ» заключили под стражу

      Пересильд назвала очень жестоким приговор Беркович и Петрийчук

      В Госдуме перечислили инициативы для снижения ипотечной нагрузки многодетным семьям

      Индонезия захотела ввести бесплатные визы для россиян

      Телескоп Уэбба обнаружил столкновение квазара с галактикой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше