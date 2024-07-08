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15:12, 8 июля 2024Мир

В Германии предложили мирный план Украине

Депутат бундестага Хрупалла: Киев должен отказаться от вступления в НАТО и ЕС
Тино Хрупалла

Тино Хрупалла. Фото: Bernd Elmenthaler / Globallookpress.com

Украина должна отказаться от планов вступить в НАТО и Европейский союз (ЕС), чтобы завершить конфликт. Об этом заявил сопредседатель правой немецкой партии Альтернатива для Германии (АдГ) Тино Хрупалла в разговоре с телеканалом ARD.

«В конце концов речь должна идти о компромиссах. Я думаю, важно, чтобы Украина заявила, что не будет членом НАТО и ЕС (...) Можно и нужно говорить о компромиссах», — рассказал депутат бундестага .

Хрупалла также указал на нежелание президента Украины Владимира Зеленского идти на компромиссы с Россией. По его словам, украинский лидер даже не стремится их искать.

Ранее стало известно, что новый альянс в Европейском парламенте (ЕП) во главе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном под названием «Патриоты за Европу» не принял фракцию «Альтернативы для Германии» (АдГ) в состав коалиции. При этом в альянс вступит «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

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      Максим Габриелян
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