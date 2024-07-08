Одну партию не взяли в альянс Орбана в Европарламенте

Reuters: АдГ не взяли в альянс Орбана в Европарламнте

Новый альянс в Европейском парламенте (ЕП) во главе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном под названием «Патриоты за Европу» не принял немецкую правую фракцию «Альтернатива для Германии» (АдГ) в состав коалиции. Об этом сообщает Reuters.

«АдГ не войдет в состав "Патриотов Европы"», — сообщил представитель венгерского премьера.

Также он добавил, что партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен присоединится к новому альянсу в ЕП.

30 июня Орбан в ходе встречи в Вене заявил о планах создания новой правой группы в Европарламенте, куда войдут Австрийская партия свободы Герберта Кикля и партия ANO 2011 экс-премьера Чехии Бабиша.