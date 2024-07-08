В Венгрии раскрыли планы Ле Пен присоединиться к альянсу Орбана в Европарламенте

Reuters: партия Ле Пен присоединится к альянсу Орбана в Европейском парламенте

Партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен присоединится к новому альянсу в Европейском парламенте во главе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на представителя правительства Венгрии.

Австрийская партия свободы (FPO), партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «Фидес» и чешская партия ANO («Акция недовольных граждан»), которую возглавляет Андрей Бабиш, сформировали новый альянс в Европарламенте. Целью альянса является борьба с нелегальной иммиграцией, а также передача большего количества полномочий от Брюсселя государствам — членам Европейского союза.

30 июня Орбан в ходе встречи в Вене заявил о планах создания новой правой группы в Европарламенте, куда войдут Австрийская партия свободы Герберта Кикля и партия ANO 2011 экс-премьера Чехии Бабиша.

Агентство Bloomberg ранее сообщало, что члены партии Марин Ле Пен ведут переговоры с другими группами в Европейском парламенте, в результате которых партия может присоединиться к альянсу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «Патриоты за Европу».