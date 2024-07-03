Ле Пен обсудит объединение с альянсом Орбана в Европарламенте

Bloomberg: партия Ле Пен в Европарламенте объединит усилия с альянсом Орбана

Члены партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» ведут переговоры с другими группами в Европейском парламенте (ЕП), в результате которых партия может присоединиться к альянсу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «Патриоты за Европу». Об этом сообщает Bloomberg.

«Представители движения Ле Пен ведут переговоры с другими политическими силами в ЕП, в результате которых ее партия может отказаться от своей нынешней политической линии и объединить усилия с Орбаном», — передает агентство.

После завершения выборов в парламент Франции будет проведена встреча участников ультраправой фракции «Идентичность и демократия» в ЕП «для обсуждения будущего». Однако некоторые уже склонны к присоединению к «Патриотам за Европу».

30 июня Орбан в ходе встречи в Вене заявил о планах создания новой правой группы в Европарламенте, куда также войдут Австрийская партия свободы Герберта Кикля и партия АНО 2011 экс-премьера Чехии Андрея Бабиша.