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10:28, 8 июля 2024Силовые структуры

СКР взялся расследовать новые преступления ВСУ в ДНР

СК расследует новые преступления ВСУ против жителей ДНР

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Следственный комитет России (СКР) будет расследовать новые преступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По данным СКР, в Донецке и населенном пункте Минеральное из-за детонации взрывоопасных предметов ранены две женщины и мужчина.

Следователи установят все обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям причастных к атаке лиц.

Ранее стало известно, что в селе Веселая Лопань Белгородской области в результате украинской вооруженной агрессии пострадал один человек. А из-за атаки беспилотника в селе Безымено был ранен мирный житель.

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      Екатерина Кашурникова
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