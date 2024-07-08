СКР взялся расследовать новые преступления ВСУ в ДНР

СК расследует новые преступления ВСУ против жителей ДНР

Следственный комитет России (СКР) будет расследовать новые преступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По данным СКР, в Донецке и населенном пункте Минеральное из-за детонации взрывоопасных предметов ранены две женщины и мужчина.

Следователи установят все обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям причастных к атаке лиц.

Ранее стало известно, что в селе Веселая Лопань Белгородской области в результате украинской вооруженной агрессии пострадал один человек. А из-за атаки беспилотника в селе Безымено был ранен мирный житель.