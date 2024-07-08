Составлен портрет типичного пассажира российского поезда

Сервис «Туту» составил портрет типичного пассажира российского поезда

Сервис путешествий «Туту» составил портрет типичного пассажира российского поезда. Данные соответствующего исследования поступили в распоряжение «Ленты.ру».

Туристом, который выбирает путешествия по железной дороге, оказался 40-летний Александр. Он предпочитает отправляться в поездки летом: в июле и августе. Билеты он чаще всего покупает за 20-22 дня до нужной даты, а уезжает в пятницу или воскресенье. Обычно такой пассажир едет на отдых один или с партнером, реже — с детьми.

Кроме того, по данным экспертов, перед покупкой билета на поезд «Александр» смотрит отзывы и календарь цен, чтобы сэкономить. Иногда он оформляет билет заранее, а оплачивает его позже.

Ранее российские путешественники назвали лучшие блюда для поезда. Они признались, что чаще всего берут с собой в дорогу овощи, фрукты, а также лапшу и продукты быстрого приготовления.