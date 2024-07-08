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14:15, 8 июля 2024Путешествия

Составлен портрет типичного пассажира российского поезда

Сервис «Туту» составил портрет типичного пассажира российского поезда

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Сервис путешествий «Туту» составил портрет типичного пассажира российского поезда. Данные соответствующего исследования поступили в распоряжение «Ленты.ру».

Туристом, который выбирает путешествия по железной дороге, оказался 40-летний Александр. Он предпочитает отправляться в поездки летом: в июле и августе. Билеты он чаще всего покупает за 20-22 дня до нужной даты, а уезжает в пятницу или воскресенье. Обычно такой пассажир едет на отдых один или с партнером, реже — с детьми.

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Кроме того, по данным экспертов, перед покупкой билета на поезд «Александр» смотрит отзывы и календарь цен, чтобы сэкономить. Иногда он оформляет билет заранее, а оплачивает его позже.

Ранее российские путешественники назвали лучшие блюда для поезда. Они признались, что чаще всего берут с собой в дорогу овощи, фрукты, а также лапшу и продукты быстрого приготовления.

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      Марина Черняк
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