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15:29, 8 июля 2024Путешествия

Составлен портрет типичного пассажира российского самолета

Сервис «Туту» составил портрет типичного пассажира российского самолета

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Сервис путешествий «Туту» составил портрет типичного пассажира российского самолета. Соответствующее исследование поступило в распоряжение «Ленты.ру».

По данным экспертов, чаще всего на борту отечественных лайнеров можно встретить 47-летнюю женщину по имени Елена. Она привыкла путешествовать летом, в июле и августе, и в среднем в год тратит на авиабилеты 64 тысячи рублей.

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Также в исследовании говорится, что типичная авиапассажирка покупает билеты эконом-класса за 25 дней до поездки и улетает в пятницу или субботу. Обычно она путешествует одна или с партнером, реже — с детьми. Кроме того, «Елена» пользуется услугой бронирования, которая позволяет фиксировать цену, и иногда покупает билеты с возможностью полного возврата стоимости.

Аналитики этого же сервиса составили и портрет типичного пассажира российского поезда. Им оказался 40-летний мужчина по имени Александр.

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      Марина Черняк
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