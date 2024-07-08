Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:42, 8 июля 2024Бывший СССР

Сотрудники военкоматов начали ловить украинцев на машинах скорой помощи

Координатор подполья Лебедев: сотрудники ТЦК ловят украинцев на машинах скорой

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК; аналог военкомата) начали отлавливать украинцев призывного возраста, передвигаясь на машинах скорой помощи. Об этом заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Украинское сопротивления часто начало присылать фото карет скорой помощи, в большинстве они передвигаются на военных номерах, в которых сидят сотрудники ТЦК и отлавливают людей по городам Украины», — уточнил собеседник агентства.

Лебедев предоставил фотографии из разных городов Украины, на них запечатлены автомобили скорой, которые припаркованы напротив отделений военкоматов. Согласно сведениям николаевского подполья, в Одессе военкомы начали приезжать к людям, вызывающим такси.

Лебедев раскрыл еще одну схему отлова граждан, изобретенную сотрудниками ТЦК в Люботине Харьковской области. «ТЦКашники пришли на детскую площадку, где играли дети. Спросили: "Дети, а у кого есть папа?", дети ответили. "А папа дома?" — спросил сотрудник ТЦК. "Дома", — ответил ребенок. "Покажешь, где живешь?" — "Покажу". И показали"», — объяснил он.

Ранее координатор николаевского подполья сообщил, что Киев командирует сотрудников военкоматов в регионы, к жителям которых они плохо относятся. После перевода командиовочные первое время живут в зданиях ТЦК, а после первых премий за отлов людей снимают себе квартиры.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные ликвидировали наемника ВСУ. Он вел YouTube-канал и отправился на «сафари на русских» ради контента

      На Западе обрадовались победе левых на выборах во Франции

      Столтенберг описал роль Китая в украинском конфликте

      Сотрудники военкоматов начали ловить украинцев на машинах скорой помощи

      В Пекине прошла встреча Орбана и Си Цзиньпина

      Суд восстановил адвокатский статус защитника из дела Голунова

      Разработан новый тип межзвездного двигателя

      Польша подняла в воздух самолеты из-за России

      В США назвали Харрис единственной заменой Байдену для демократов

      Два российских корвета отправились на учения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше