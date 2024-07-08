Координатор подполья Лебедев: сотрудники ТЦК ловят украинцев на машинах скорой

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК; аналог военкомата) начали отлавливать украинцев призывного возраста, передвигаясь на машинах скорой помощи. Об этом заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Украинское сопротивления часто начало присылать фото карет скорой помощи, в большинстве они передвигаются на военных номерах, в которых сидят сотрудники ТЦК и отлавливают людей по городам Украины», — уточнил собеседник агентства.

Лебедев предоставил фотографии из разных городов Украины, на них запечатлены автомобили скорой, которые припаркованы напротив отделений военкоматов. Согласно сведениям николаевского подполья, в Одессе военкомы начали приезжать к людям, вызывающим такси.

Лебедев раскрыл еще одну схему отлова граждан, изобретенную сотрудниками ТЦК в Люботине Харьковской области. «ТЦКашники пришли на детскую площадку, где играли дети. Спросили: "Дети, а у кого есть папа?", дети ответили. "А папа дома?" — спросил сотрудник ТЦК. "Дома", — ответил ребенок. "Покажешь, где живешь?" — "Покажу". И показали"», — объяснил он.

Ранее координатор николаевского подполья сообщил, что Киев командирует сотрудников военкоматов в регионы, к жителям которых они плохо относятся. После перевода командиовочные первое время живут в зданиях ТЦК, а после первых премий за отлов людей снимают себе квартиры.