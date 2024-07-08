Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:30, 8 июля 2024Экономика

Названа зарплата выпускников колледжей в России

Министр Кравцов назвал средней зарплатой выпускников колледжей 42 тысячи рублей

Фото: Andrey Titov / Business Online / Globallookpress.com

В среднем выпускники колледжей в России получают 42,5 тысячи рублей, хотя в Дальневосточном федеральном округе и в Москве сумма доходит до 55 тысяч. Об этом в интервью «Ведомостям» заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Министр указал, что в отдельных специальностях зарплаты могут быть в несколько раз выше средней. Например, в сфере горного дела и авиации выпускники уже через несколько лет могут зарабатывать до 270 тысяч рублей в зависимости от региона.

В специальности «подземная разработка месторождений полезных ископаемых» в среднем по стране выпускник колледжа зарабатывает 114 тысяч рублей, однако в Чукотском автономном округе его доход составляет 229 тысяч рублей.

По словам Кравцова, большинство выпускников колледжей сразу после его завершения идут сразу работать, а 55 процентов из них имеют стаж уже в период обучения. Занятость тех, кто не продолжил образование в вузе, составляет 80 процентов.

Ранее специалисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) в прогнозе кадровых потребностей российской экономики предположили, что в ближайшие десять лет Россия столкнется с серьезным дефицитом выпускников колледжей и училищ и переизбытком обладателей дипломов вузов. По их оценке, дефицит представителей рабочих специальностей составит 3,6 миллиона человек.

Аналитики подчеркнули, что российская система высшего и среднего профессионального образования полностью не готова к эффективному ответу на имеющиеся и перспективные вызовы.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила ракетами по Киеву. Бомбардировщики совершили обманный маневр и поразили военный завод

      Главы МИД Белоруссии и Китая встретились в Пекине

      Тренер рассказала о прекращении работы с российским фигуристом фразой про цирк

      В России спрогнозировали исчезновение слабоалкогольных коктейлей

      Названы вероятные цели визита премьера Индии в Россию

      Путин приехал на завершение выставки «Россия»

      Названа главная ошибка провалившей угон российского Ту-22М3 украинской разведки

      Премьер Индии прилетел в Москву

      Быструю утомляемость назвали симптомом опасных для жизни заболеваний

      Вышедшего из колонии экс-губернатора Белых оправдали

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше