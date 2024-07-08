Названа зарплата выпускников колледжей в России

Министр Кравцов назвал средней зарплатой выпускников колледжей 42 тысячи рублей

В среднем выпускники колледжей в России получают 42,5 тысячи рублей, хотя в Дальневосточном федеральном округе и в Москве сумма доходит до 55 тысяч. Об этом в интервью «Ведомостям» заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Министр указал, что в отдельных специальностях зарплаты могут быть в несколько раз выше средней. Например, в сфере горного дела и авиации выпускники уже через несколько лет могут зарабатывать до 270 тысяч рублей в зависимости от региона.

В специальности «подземная разработка месторождений полезных ископаемых» в среднем по стране выпускник колледжа зарабатывает 114 тысяч рублей, однако в Чукотском автономном округе его доход составляет 229 тысяч рублей.

По словам Кравцова, большинство выпускников колледжей сразу после его завершения идут сразу работать, а 55 процентов из них имеют стаж уже в период обучения. Занятость тех, кто не продолжил образование в вузе, составляет 80 процентов.

Ранее специалисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) в прогнозе кадровых потребностей российской экономики предположили, что в ближайшие десять лет Россия столкнется с серьезным дефицитом выпускников колледжей и училищ и переизбытком обладателей дипломов вузов. По их оценке, дефицит представителей рабочих специальностей составит 3,6 миллиона человек.

Аналитики подчеркнули, что российская система высшего и среднего профессионального образования полностью не готова к эффективному ответу на имеющиеся и перспективные вызовы.