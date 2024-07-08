Стали известны сроки запуска серийного производства Aurus Senat на водороде

ФГУП «НАМИ»: серийное производство Aurus Senat на водороде запустят к 2029 году

Серийный выпуск автомобилей Aurus Senat на водороде планируется начать к 2029 году. О сроках запуска массового производства машины рассказал исполнительный директор по информационным и интеллектуальным системам ФГУП «НАМИ» Денис Ендачев, его цитирует РИА Новости.

Он назвал новый авто инновационным продуктом, который вобрал в себя все преимущества электромобиля и не имеет ряд его недостатков. Так, время заправки машины на водородном топливе составляет менее одной минуты, а запас хода — более 800 километров, заявил собеседник агентства. В данный момент прототип Aurus Senat проходит испытания при крайне низких и крайне высоких температурах (до минус 45 и плюс 45 градусов) и уже показал хорошие результаты, добавил Ендачев.

Он отметил, что в крупных российских городах и на федеральных трассах в течение пяти лет появится сеть заправочных водородных станций. Работы по созданию инфраструктуры для нового типа автомобилей ведутся параллельно с разработкой самой машины.

Ендачев подчеркнул, что цена автомобиля на водороде «должна быть не выше бензиновых или дизельных аналогов». Aurus Senat выйдет на серийное производство примерно через пять лет, но первые машины появятся раньше, сказал он.

Ранее сообщалось, что выпуск автомобилей Aurus на базе бывшего завода Toyota в Санкт-Петербурге начнется к концу 2024 года. Соответствующее соглашение подписали в ходе Петербургского международного экономического форума губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Аурус» Андрей Панков.