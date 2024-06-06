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12:03, 6 июня 2024Экономика

Подписано соглашение о выпуске премиальных Aurus

Премиальные Aurus выпустят в Петербурге в конце 2024 года

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

К концу 2024 года в Санкт-Петербурге начнется выпуск премиальных автомобилей Aurus на базе бывшего завода Toyota. Как сообщает «Газета.Ru», соответствующее соглашение подписали в ходе Петербургского международного экономического форума губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Аурус» Андрей Панков.

В начале мая 2024 года выяснилось, что завод японского концерна Toyota в Петербурге перешел в собственность российского премиум-бренда Aurus. В Минпромторге обещали, что производство машин на этой площадке запустят до конца этого года.

Также первый вице-премьер России Денис Мантуров не исключил начала поставок премиум-автомобиля Aurus в Китай, хотя подчеркнул, что в настоящее время упор сделан на российский рынок. Мантуров считает, что для запуска продаж в Китае нужно будет начать с сервисной инфраструктуры.

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      Кирилл Луцюк
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