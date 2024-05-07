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13:30, 7 мая 2024Экономика

Завод Toyota в Санкт-Петербурге передали бренду Aurus

Мантуров: производство Aurus на заводе в Санкт-Петербурге запустят до конца года

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Завод японского концерна Toyota в Санкт-Петербурге передали в собственность российскому премиум-бренду Aurus. Производство машин на этой площадке запустят до конца этого года, заявил исполняющий обязанности вице-премьера — главы Минпромторга Денис Мантуров. Его слова приводит ТАСС.

Чиновник уточнил, что процесс передачи прав собственности на бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге завершился уже давно. Начало выпуска автомобилей Aurus на этой площадке намечено на вторую половину 2024 года. «До конца года (запустим производство — прим. «Ленты.ру»)», — заключил Мантуров.

Ранее газета «Известия» сообщила, что в ходе инаугурации президента России Владимира Путина были продемонстрированы первые электромотоциклы Aurus Merlon массой 370 килограммов. Их задействовали в кортеже главы государства. Эти транспортные средства способны развивать скорость свыше 225 километров в час.

Сам же Путин приехал на инаугурацию на обновленном автомобиле Aurus Senat. Впервые эту машину показали на видео в начале мая. Как уточнял Мантуров, обновленная версия будет отличаться от старой в том числе тем, что в ней будут использованы новые детали российского производства.

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