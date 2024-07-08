Стало известно о перегруппировке авиации НАТО из-за ракетной атаки на Украину

«Военная хроника»: НАТО перебрасывает авиацию из-за ракетной атаки на Украину

НАТО перебрасывает авиацию из-за ракетной атаки на Украину. О перегруппировке Воздушных сил Североатлантического альянса стало известно из сообщения Telegram-канала «Военная хроника».

«В эти минуты к польской границе спешно гонят "летающий танкер" Boeing KC-135T Stratotanker с британской авиабазы Милденхолл», — говорится в публикации.

Отмечается, что в Польшу также направлены противолодочный самолет-разведчик Boeing P-8A Poseidon и самолет с системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) Boeing E-3A Sentry.

Ранее на Украине сообщили о сильных взрывах в Киеве. Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что в пригороде работают средства противовоздушной обороны.