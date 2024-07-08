Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:56, 8 июля 2024Бывший СССР

Стало известно о перегруппировке авиации НАТО из-за ракетной атаки на Украину

«Военная хроника»: НАТО перебрасывает авиацию из-за ракетной атаки на Украину
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Agencja Gazeta / Reuters

НАТО перебрасывает авиацию из-за ракетной атаки на Украину. О перегруппировке Воздушных сил Североатлантического альянса стало известно из сообщения Telegram-канала «Военная хроника».

«В эти минуты к польской границе спешно гонят "летающий танкер" Boeing KC-135T Stratotanker с британской авиабазы Милденхолл», — говорится в публикации.

Отмечается, что в Польшу также направлены противолодочный самолет-разведчик Boeing P-8A Poseidon и самолет с системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) Boeing E-3A Sentry.

Ранее на Украине сообщили о сильных взрывах в Киеве. Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что в пригороде работают средства противовоздушной обороны.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Защита генерала Попова заявила об утечке секретных данных из России на Украину. Как это может повлиять на его дело?

      В смартфонах Xiaomi разрешат отключить рекламу

      Украина обещала миллионы долларов за угон российского бомбардировщика. Как в Киеве хотели завербовать летчика?

      Литва попросила средства у Еврокомиссии на укрепление границы с Россией

      Украинские беспилотники попытались атаковать российский регион

      В России начали серийно производить гибридные автомобили

      Артемий Лебедев развеял миф о Северной Корее

      Олимпийская чемпионка сделала категоричное заявление об Играх в Париже

      Российские таможенники нашли игровую приставу с марихуаной в посылке из Таиланда

      Россияне набрали рекордное количество ипотеки перед завершением льготной программы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше