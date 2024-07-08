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13:24, 8 июля 2024Россия

Стало известно о смене командующего Балтийским флотом

«Известия»: новым командующим Балтийским флотом назначен вице-адмирал Липилин

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Новым командующим Балтийским флотом назначен вице-адмирал Сергей Липилин. О смене главы Балтфлота стало известно порталу «Известия».

Ранее должность главы Балтфлота занимал Владимир Воробьев. Липилин же являлся заместителем командующего соединением и одновременно занимал должность главы штаба.

По данным «Известий», представление нового командующего уже состоялось. При этом на сайте Министерства обороны в разделе Балтийского флота в качестве командующего по-прежнему указан Владимир Воробьев.

Ранее, в октябре 2023 года, сообщалось, что командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Михаил Теплинский возглавил группировку «Днепр» в зоне специальной военной операции.

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      Марк Леонов
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