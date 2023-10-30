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13:42, 30 октября 2023Россия

В России сменился командующий группировкой «Днепр» в зоне СВО

ТАСС: генерал-полковник Теплинский возглавил группировку «Днепр» в зоне СВО

Кадр: Telegram-канал «Крылатые»

Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Михаил Теплинский возглавил группировку «Днепр» в зоне специальной военной операции (СВО). О смене командующего сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в армейских кругах.

Ранее эту должность занимал генерал-полковник Олег Макаревич.

О смене командующего этой группировкой войск в зоне СВО ранее также сообщали российские военные корреспонденты. Перестановки в командовании они связывали с увеличившейся боевой активностью на херсонском направлении.

Ранее стало известно, что генерал-полковника Виктора Афзалова назначили главкомом Воздушно-космических сил России. На этом посту он сменил генерала армии Сергея Суровикина.

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      Марк Леонов
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