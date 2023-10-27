Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:13, 27 октября 2023Россия

Назначен новый главком ВКС России вместо Суровикина

Генерал-полковника Виктора Афзалова назначили главкомом ВКС России

Кадр: Минобороны РФ

Генерал-полковника Виктора Афзалова назначили главкомом Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны.

На личной странице Виктора Афзалова говорится, что он был назначен главой ВКС в октябре этого года. Точной даты смены главкома не сообщается.

«В октябре 2023 г. Указом Президента Российской Федерации назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами», — утверждается в биографии военнослужащего. На этом посту он сменил генерала армии Сергея Суровикина, чьи данные были удалены из раздела о ВКС 6 сентября.

Материалы по теме:
Генералу Суровикину нашли «новую неплохую должность» после мятежа Пригожина. Что об этом известно?
Генералу Суровикину нашли «новую неплохую должность» после мятежа Пригожина. Что об этом известно?
6 сентября 2023
Названо имя нового командующего ВКС России
Названо имя нового командующего ВКС России
23 августа 2023

О возможном назначении Афзалова ранее сообщал источник РИА Новости. На этом посту он сменил генерала армии Сергея Суровикина.

Виктор Афзалов родился 9 июня 1968 года. В 89-м окончил Пушкинское высшее военное училище радиоэлектроники противовоздушной обороны. Также учился в Военном университете ПВО и Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Армия обороны Израиля расширяет масштаб наземной операции в секторе Газа. Станет ли это ожидаемым вторжением?

      Россия показала в ООН обломки использованных Украиной западных ракет

      Раскрыты подробности гаражной культуры в СССР

      У отравившихся в ресторане россиян нашли сальмонеллу

      Израиль обвинил ООН в потере легитимности

      Во Франции разрешили продажи iPhone 12

      Отказ Венгрии и Словакии помогать Украине назвали ударом для Зеленского

      Раскрыты последствия повышения ключевой ставки Центробанка

      В ООН приняли резолюцию с призывом к перемирию между Израилем и Палестиной

      Стало известно о вторжении Израиля в сектор Газа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости