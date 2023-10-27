Назначен новый главком ВКС России вместо Суровикина

Генерал-полковника Виктора Афзалова назначили главкомом ВКС России

Генерал-полковника Виктора Афзалова назначили главкомом Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны.

На личной странице Виктора Афзалова говорится, что он был назначен главой ВКС в октябре этого года. Точной даты смены главкома не сообщается.

«В октябре 2023 г. Указом Президента Российской Федерации назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами», — утверждается в биографии военнослужащего. На этом посту он сменил генерала армии Сергея Суровикина, чьи данные были удалены из раздела о ВКС 6 сентября.

О возможном назначении Афзалова ранее сообщал источник РИА Новости. На этом посту он сменил генерала армии Сергея Суровикина.

Виктор Афзалов родился 9 июня 1968 года. В 89-м окончил Пушкинское высшее военное училище радиоэлектроники противовоздушной обороны. Также учился в Военном университете ПВО и Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил.