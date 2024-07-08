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07:04, 8 июля 2024Россия

Стало известно возможное новое место работы многолетнего заместителя Шойгу

«Ведомости»: экс-заместитель министра обороны Цаликов может стать сенатором
Руслан Цаликов

Руслан Цаликов. Фото: MOD Russia / via Globallookpress.com

Бывший заместитель министра обороны России Руслан Цаликов может стать членом Совфеда. В этом случае он будет представлять в верхней палате парламента Республику Тыва, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к органам власти республики.

По словам источников, Цаликов вошел в списки участников выборов, которые пройдут в регионе 8 сентября. При этом на бывшего чиновника не будет распространяться положение о правовом цензе, согласно которому сенатор от Тувы должен проживать в регионе в течение пяти лет перед выдвижением.

Цаликов являлся многолетним заместителем Сергея Шойгу. Он проработал с Шойгу в руководстве МЧС России, администрации Московской области и Минобороны более 20 лет.

Экс-заместитель главы Минобороны лишился должности замглавы военного ведомства в июне 2024-го года, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Ранее на связь вышла экс-заместитель главы Минобороны Татьяна Шевцова. Она опровергла слухи о своем отъезде из России. Шевцова лишилась должности в один день с Цаликовым.

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      Алан Босиков
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