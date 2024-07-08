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19:24, 8 июля 2024Силовые структуры

Суд огласил приговор российскому режиссеру по делу об оправдании терроризма

Суд дал по 6 лет режиссеру Беркович и драматургу Петрийчук по делу о терроризме
Евгения Беркович

Евгения Беркович. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Второй Западный окружной военный суд приговорил к шести годам лишения свободы театрального режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук (обе включены Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов) по уголовному делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает ТАСС.

Наказание, назначенное судом, полностью совпало с предложением прокурора в ходе прений сторон.

Суд с 13 июня проходил в закрытом режиме после ходатайства гособвинителя, который заявил о поступающих в соцсетях угрозах участнику суда.

Основанием для привлечения Беркович и Петрийчук к уголовной ответственности стала постановка «Финист — Ясный сокол». Секретный свидетель «Никита» из театральной сферы отнес в правоохранительные органы запись спектакля, сделанную на телефон. Он пояснил, что представление вызвало у него вопросы, так как террористы показаны жертвами, а виновным выставлено российское государство. По его словам, он выступил в суде анонимно, так как опасается за свою карьеру.

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      Любовь Ширижик
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