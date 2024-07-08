Турист сбежал из больницы, угнал фургон и устроил ДТП

The Phuket News: турист угнал машину на Пхукете и устроил ДТП

В Таиланде турист устроил аварию на угнанной машине после побега из больницы. Подробностями поделился портал The Phuket News.

По данным источника, сначала иностранец напал на жившего по соседству рабочего из Мьянмы, за что его арестовали и отправили в клинику на Пхукете. 6 июля мужчина сбежал оттуда и угнал фургон местного жителя, который отлучился купить фруктов.

Уехать далеко злоумышленнику не удалось — вскоре он попал в ДТП, врезавшись в другой фургон в городе Патонг. В результате лобового столкновения турист оказался заперт в автомобиле, спасателям пришлось вытаскивать его из-под обломков с помощью оборудования.

После этого виновника аварии госпитализировали. Водитель второй машины получил травму ноги.

Ранее на Пхукете российская туристка попала под скоростной катер. Она плавала вне зоны купания, и рулевой судна ее не заметил.