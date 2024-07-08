Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:10, 8 июля 2024Путешествия

Турист сбежал из больницы, угнал фургон и устроил ДТП

The Phuket News: турист угнал машину на Пхукете и устроил ДТП

Фото: Patong Police

В Таиланде турист устроил аварию на угнанной машине после побега из больницы. Подробностями поделился портал The Phuket News.

По данным источника, сначала иностранец напал на жившего по соседству рабочего из Мьянмы, за что его арестовали и отправили в клинику на Пхукете. 6 июля мужчина сбежал оттуда и угнал фургон местного жителя, который отлучился купить фруктов.

Материалы по теме:
Куда поехать отдыхать летом 2024 года? Больше 20 направлений для отпуска в России и за границей
Куда поехать отдыхать летом 2024 года?Больше 20 направлений для отпуска в России и за границей
19 апреля 2024
Где недорого отдохнуть на море в России летом 2024 года: лучшие курорты, цены, как добраться
Где недорого отдохнуть на море в России летом 2024 года:лучшие курорты, цены, как добраться
22 мая 2024

Уехать далеко злоумышленнику не удалось — вскоре он попал в ДТП, врезавшись в другой фургон в городе Патонг. В результате лобового столкновения турист оказался заперт в автомобиле, спасателям пришлось вытаскивать его из-под обломков с помощью оборудования.

После этого виновника аварии госпитализировали. Водитель второй машины получил травму ноги.

Ранее на Пхукете российская туристка попала под скоростной катер. Она плавала вне зоны купания, и рулевой судна ее не заметил.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе начали собирать доказательства применения Россией химоружия на СВО. В Минобороны назвали это фальсификацией

      В Белом доме рассказали о вступлении Украины в НАТО

      Суд огласил приговор российскому режиссеру по делу об оправдании терроризма

      Екатерина Андреева рассказала о тревожном звонке Эрнста

      Польша пообещала поощрять украинцев возвращаться на родину для службы в ВСУ

      Двоих насильников сотрудницы «Матч ТВ» заключили под стражу

      «Свидание» двух зайцев попало в объектив фотоловушки

      Синяки и укусы на теле Билли Айлиш смутили фанатов

      Путин посмертно наградил попытавшегося обезвредить террориста в «Крокусе» россиянина

      Бастрыкин затребовал доклад о расследовании терактов в Дагестане

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше