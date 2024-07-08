Туристка переночевала с новым знакомым из клуба на Кипре и обвинила его в изнасиловании

Британская туристка обвинила нового знакомого из клуба на Кипре в изнасиловании

Британская туристка познакомилась в ночном клубе Кипра с молодым человеком, переночевала с ним, а потом обвинила в принуждении к сексу. Подробностями истории поделился таблоид The Sun.

Полиция курорта Айя-Напа начала расследование после заявления 18-летней девушки об изнасиловании, которое, по ее словам, произошло 3 июля. По версии следствия, британка встретила в одном из местных баров 19-летнего соотечественника. После вечеринки они отправились в отель, где остановились оба туриста.

Девушка утверждает, что проснулась рано утром обнаженной рядом с новым знакомым из клуба, который позже помог ей одеться и проводил в ее номер. В своих показаниях туристка утверждает, что у нее было ощущение, что над ней надругались, пока она была в состоянии алкогольного опьянения и не могла никак отреагировать на происходящее.

Тем временем спутник туристки отверг обвинения и согласился сотрудничать со следствием. Стражи правопорядка задержали его на пять дней. Полиция изучает записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить хронологию происшествия.

В начале июля на Кипре произошел еще один похожий инцидент. 19-летняя туристка несколько дней ходила на встречи с новым 26-летним знакомым, после чего он заставил ее заняться с ним сексом.

