Умерла бывшая прима-балерина Большого театра Кондратьева

Умерла народная артистка СССР, бывшая прима-балерина Большого театра и педагог Марина Кондратьева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.

Кондратьева скончалась в ночь на понедельник, 8 июля, в возрасте 90 лет. Информация о дате и месте прощания с балериной станет известна позже.

Марина Кондратьева родилась 1 февраля 1934 года в Ленинграде. После выпуска из Московского хореографического училища была принята в балетную труппу Большого театра. В 1980 году балерина получила диплом ГИТИСа, преподавала в высшем учебном заведении, а затем в Московской государственной академии хореографии. Также была балетмейстером-постановщиком Большого театра. Под руководством Кондратьевой занимались артистки Людмила Семеняка, Галина Степаненко, Анна Антоничева, Екатерина Шипулина, Наталья Осипова, Ольга Смирнова и другие.

Ранее известная балерина умерла в Донецке.