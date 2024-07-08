Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:00, 8 июля 2024Культура

Умерла бывшая прима-балерина Большого театра

Умерла бывшая прима-балерина Большого театра Кондратьева

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Умерла народная артистка СССР, бывшая прима-балерина Большого театра и педагог Марина Кондратьева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.

Кондратьева скончалась в ночь на понедельник, 8 июля, в возрасте 90 лет. Информация о дате и месте прощания с балериной станет известна позже.

Марина Кондратьева родилась 1 февраля 1934 года в Ленинграде. После выпуска из Московского хореографического училища была принята в балетную труппу Большого театра. В 1980 году балерина получила диплом ГИТИСа, преподавала в высшем учебном заведении, а затем в Московской государственной академии хореографии. Также была балетмейстером-постановщиком Большого театра. Под руководством Кондратьевой занимались артистки Людмила Семеняка, Галина Степаненко, Анна Антоничева, Екатерина Шипулина, Наталья Осипова, Ольга Смирнова и другие.

Ранее известная балерина умерла в Донецке.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      Спецслужбы Украины пытались завербовать российского летчика и угнать бомбардировщик. Почему их план провалился?

      Названа причина участия Южной Кореи в предстоящем саммите НАТО

      Москвичам снова пообещали жару

      Стоимость бронирования танкеров в российских портах заметно выросла

      В России объяснили необходимость авианосцев с беспилотниками

      Россиянин лишился квартиры из-за долга в 80 тысяч рублей

      Сбер подтвердил рейтинг ESG-АА от АКРА

      В ДНР сообщили об эвакуации жителей из Сокола

      Си Цзиньпин призвал стороны украинского конфликта не подливать масло в огонь

      Правительство выделит миллиарды на очистку рек в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше