В Донецке умерла известная балерина

Известная донецкая балерина Александра Ежунова умерла в возрасте 41 года

Известная донецкая балерина Александра Ежунова умерла в возрасте 41 года. Об этом сообщила художественный руководитель Музыкально-драматического театра имени Бровуна Наталья Волкова на странице «ВКонтакте».

Балерины не стало 13 апреля, причины смерти не называются.

Ежунова пришла в театр после окончания Донецкого училища искусств. Она стала артисткой местного МДТ через год после окончания учебы. За 20 лет карьеры балерина сыграла более чем в 40 постановках, она была одной из ведущих солисток театра. Среди ее образов — роли в спектаклях «Юнона и Авось», «Мэри Поппинс», «Бременские музыканты» и многих других.

В марте на 90-м году жизни скончалась народная артистка РСФСР и руководитель московского Театра классического балета Наталия Касаткина. В 1953 году она вошла в состав труппы Большого театра, где исполняла партии в таких постановках, как «Весна священная» Игоря Стравинского, «Кармен-сюита» Жоржа Бизе — Родиона Щедрина, «Щелкунчик» Петра Чайковского и других.