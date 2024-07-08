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17:02, 8 июля 2024Мир

В Болгарии задержали главу «Русофилов»

Болгарские правоохранители задержали главу движения «Русофилы» Девленского

Фото: Joko / Imagebroker / Globallookpress.com

В Болгарии задержали председателя движения «Русофилы» Златомира Девленского. Об этом сообщил депутат от Болгарской социалистической партии (БСП) Иван Петков, его цитирует газета «24 часа».

«В 05:30 утра (совпадает с мск) они пришли в его дом в Пловдиве, выломали дверь и увели его. Его мать была в шоке», — указал парламентарий в комментарии изданию.

По его словам, болгарские правоохранители также обыскали офис главы «Русофилов» в штаб-квартире БСП. «Я нанял адвоката, который сейчас едет из Софии в Пловдив», — добавил Петков.

Ранее стало известно, что до 90 процентов болгар выступают против отправки своей армии на Украину.

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      Глеб Бажуткин
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