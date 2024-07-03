Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:51, 3 июля 2024Мир

Европейцы оценили отправку своих военных на Украину

Politico: большинство европейцев против отправки своих военных на Украину

Фото: Alina Smutko / Reuters

Большинство европейцев выступают против отправки своих военных в зону боевых действий на Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на опрос аналитического центра «Европейский совет по международным отношениям».

Согласно опросу, против отправки своих войск на Украину в Болгарии выступает 90 процентов населения, в Греции — 85 процентов, в Германии — 81 процент, в Италии — 80 процентов, в Швейцарии — 78 процентов, в Чехии — 72 процента, в Нидерландах — 70 процентов, в Польше, Франции и Испании — 69 процентов, в Эстонии — 67 процентов, в Великобритании — 66 процентов, в Португалии — 60 процентов и в Швеции — 54 процента.

Также большинство опрошенных этих стран согласны с утверждением, что «Европе нужно надавить на Украину, чтобы она начала переговорный процесс с Россией о завершении конфликта».

При этом большинство жителей Болгарии, Греции и Италии отметили, что увеличение поставок военной помощи Украине ее союзниками является «плохой идеей».

25 июня депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что отправка европейских военных инструкторов на Украину станет тревожным шагом в сторону появления на территории страны войск государств Европейского союза (ЕС).

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      В Дагестане запретили носить никаб. Ранее к этому призывал Бастрыкин

      Названо неожиданное полезное свойство бактерий

      Пограничникам захотели позволить изымать паспорта у россиян

      Раскрыт новый гонорар Кологривого

      Вербовавший российских заключенных в террористы мужчина получил 15 лет колонии

      Европейцы оценили отправку своих военных на Украину

      В России резко вырос интерес к одному типу ремонта

      В Эквадоре нашли более трех тонн кокаина в направлявшихся в Россию бананах

      Пульс Роналду после промаха с пенальти в матче со Словенией подсчитали

      102-летняя работающая женщина поделилась секретами долголетия

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше