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10:49, 8 июля 2024Бывший СССР

В Эстонии раскрыли план строительства линии обороны на границе с Россией

В Эстонии начнут строительство линии обороны на границе с Россией к 2025 году

Фото: Konstantin Sednev / Globallookpress.com

В Эстонии к 2025 году начнут строительство линии обороны, для которой на границе с Россией возведут 600 бетонных бункеров. Детали плана властей республики по созданию системы фортификационных сооружений раскрыла в разговоре с порталом ERR глава отдела инфраструктуры Государственного центра оборонных инвестиций Кади-Кай Колло.

«Мы подписали договор с предприятием, которое должно изготовить нам три разных прототипа бункеров. В сентябре мы планируем начать их тестирование», — приводятся в публикации слова чиновницы.

Она добавила, что после тестирования образцов будет объявлен тендер на создание линии укреплений. Непосредственно к строительству фортификаций планируется приступить ближе к 2025 году.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас прокомментировала статус проекта прибалтийской линии обороны на границе с Россией и Белоруссией. По ее словам, Брюссель получил запрос о предоставлении средств на строительство укреплений.

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      Глеб Палехов
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