В Госдуме назвали условие для блокировки WhatsApp в России

Депутат Хинштейн: в России нет решения о блокировке мессенджера WhatsApp

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн назвал условие, при наличии которого в России могут заблокировать мессенджер WhatsApp. Его слова приводит РИА Новости.

«Решения о блокировке мессенджера WhatsApp на территории России нет. Но я хочу напомнить, что WhatsApp, принадлежащий экстремистской компании Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена), неоднократно нарушал и продолжает нарушать законодательство нашей страны», — заявил Хинштейн.

Он напомнил, что в России суды регулярно штрафуют мессенджер за несоблюдение правил работы в стране. Депутат отметил, что в случае, если WhatsApp будет отказываться сотрудничать с властями России, особенно в вопросах противодействия терроризму и экстремизму, то его «может постигнуть судьба всей Meta».

Ранее стало известно, что в Дагестане ограничили доступ у WhatsApp в качестве мер противодействия терроризму. Отмечалось, что компания не выполняет требования не распространять призывы к участию в экстремистских объединениях.