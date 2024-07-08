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10:39, 8 июля 2024Интернет и СМИ

Названа возможная причина сбоя в работе WhatsApp

ТАСС: работу мессенджера WhatsApp в Дагестане замедляют профильные ведомства

Фото: Clay Banks / Unsplash

Названа возможная причина сбоя в работе мессенджера WhatsApp в Дагестане. По данным ТАСС, сервис замедляют профильные ведомства.

Источник сообщил агентству, что ограничение работы WhatsApp связано с противодействием терроризму. Сообщается, что мессенджер игнорирует требование не распространять призывы к участию в акциях экстремистов.

Ранее стало известно, что в работе WhatsApp произошел сбой. На неполадки у мессенджера пожаловались жители Краснодарского края, Дагестана, Москвы и нескольких областей.

23 июня сообщалось, что в Дагестане произошла серия терактов. В Дербенте злоумышленники напали на синагогу и православный храм, а в Махачкале — открыли стрельбу по посту ДПС. Позднее стало известно, что среди нападавших оказались дети главы Сергокалинского района Магомеда Омарова Осман и Адиль. По разным данным, число жертв составило от 23 до 25 человек.

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