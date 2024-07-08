В работе WhatsApp произошел сбой

«Сбой.РФ»: российские пользователи пожаловались на неполадки в работе WhatsApp

В работе популярного мессенджера WhatsApp в понедельник, 8 июля, произошел сбой. О неполадках российские пользователи сообщили на сайте «Сбой.РФ».

По состоянию на 10:18 мск сервис зарегистрировал более 2200 жалоб на работу WhatsApp. Большинство поступили из Краснодарского края. Также неполадки были зафиксированы в Дагестане, Москве, Волгоградской, Ростовской областях и других регионах страны.

«Новороссийск: WhatsApp работает на телефоне и совершенно не работает на компьютере», «Грозный, WhatsApp работает с перебоями. Голосовые не открываются, статусы не ставятся», «Краснодар, со вчерашнего дня не работает. Все время пишет "подключение"», — рассказали в комментариях пользователи мессенджера.

По данным «Сбой.РФ», с проблемами у WhatsApp россияне столкнулись и в воскресенье, 7 июля. В этот день сайт зарегистрировал более восьми тысяч жалоб на работу мессенджера.

3 апреля стало известно о масштабном сбое у WhatsApp. Тогда на неполадки пожаловались пользователи со всего мира. В Роскомнадзоре сообщили, что проблема может быть связана со сбоем внутри инфраструктуры корпорации Meta (признана экстремистской и запрещена в России).