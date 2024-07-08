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12:19, 8 июля 2024Россия

В Госдуме одобрили законопроект о штрафах за ненадлежащее содержание домашних животных

В Госдуме одобрили проект о штрафах за ненадлежащее содержание домашних животных

Фото: Мария Потокина / Коммерсантъ

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил законопроект, который вводит штрафы за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Об этом сообщает ТАСС.

«Комитет по государственному строительству и законодательству поддерживает концепцию представленного законопроекта и рекомендует Государственной думе принять в первом чтении проект федерального закона № 41446-8 "О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях"», — говорится в заключении комитета.

Документ был внесен в Московской областной думой в нижнюю палату парламента в декабре 2021 года. В случае принятия законопроекта штраф за несоблюдение требований может составить до 1,5 тысячи рублей. Максимальное взыскание при повторном нарушении может составить до 10 тысяч рублей.

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