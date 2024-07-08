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21:47, 8 июля 2024Россия

В Госдуме прокомментировали расследование против России о применении химоружия

Депутат Картаполов: ВСУ применяют химоружие под контролем Запада, это доказано

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов прокомментировал готовящееся расследование Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) США, Германии и Украины о применении Россией химоружия. Он заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют таковое под контролем Запада, а остальное является фальсификацией, передает РИА Новости.

«Духовно бедным надо мало. Химоружие применяют ВСУ, контролируемые Соединенными Штатами и Германией — это официально доказанные факты», — заявил депутат.

Картаполов назвал остальные расследования «высосанными из пальца» и предложил посмотреть, что придумают на Западе.

Ранее глава войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что технический секретариат ОЗХО, США, Германия и Украина готовят расследование против России. По его словам, Соединенные Штаты уже выделили на фальсификацию доказательств около 400 тысяч долларов. Кириллов обратил внимание, что Вашингтон полностью контролирует деятельность ОЗХО.

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      Марина Совина
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