На Западе начали собирать доказательства применения Россией химоружия на СВО. В Минобороны назвали это фальсификацией

Минобороны: ОЗХО готовит расследование о применении РФ химоружия на СВО

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), США, Германия и Украина готовят расследование против России. Об этом заявил глава войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Одним из так называемых независимых государств предполагается инициировать расследование и сфабриковать доказательства того, что Россия применяла токсичные химикаты в ходе СВО», — пояснил он.

По его словам, США уже выделили на фальсификацию доказательств около 400 тысяч долларов. Кириллов обратил внимание, что США полностью контролируют деятельность ОЗХО.

Для сведения счетов с неугодными государствами Вашингтоном в организации создан атрибутивный механизм, который был задействован для расследования случаев применения химического оружия в Сирии Игорь Кириллов глава войск РХБЗ

В марте Россия уведомила ОЗХО о планах Киева устроить теракт с американским химоружием

Ранее постпред РФ при ОЗХО и посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин сообщил о планах Киева устроить теракт с американским химоружием. По его словам, об этом была уведомлена ОЗХО.

«Сообщили в том числе и о раскрытых ФСБ России планах украинских спецслужб осуществить теракты против российских военнослужащих, представителей органов власти, политических и общественных деятелей с применением произведенного в США аналога токсичного вещества BZ», — рассказал он.

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Тарабрин отметил, что это вещество входит в Список 2 Приложения по химикатам Конвенции о запрещении химического оружия.

Позже Тарабрин сообщил, что ОЗХО получила информацию от России и тщательно проверит зафиксированные факты. Он также выразил надежду на «взвешенную» и деполитизированную позицию организации.

В мае в ОЗХО ответили, что «и Россия, и Украина обвинили друг друга в применении химического оружия», однако «информация, имеющаяся в распоряжении секретариата, недостаточно обоснована».

ВСУ применяли химоружие на соледарском и артемовском направлениях

Советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин в 2023 году заявил, что украинские военные применили химическое оружие на соледарском и артемовском направлениях. По его словам, оттуда поступали сообщения о тошноте, рвоте и головокружении у российских бойцов.

Также он отметил, что Вооруженные силы Украины не впервые применяют химоружие. «Такое, в общем-то, было по всей линии фронта, когда с промышленных коптеров из специальных емкостей распыляли вещества, которые вызывали тошноту, удушье и кашель», — сказал он.