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16:22, 8 июля 2024Россия

Минобороны сообщило о подготовке ОЗХО расследования против России

Минобороны: ОЗХО, США, Германия и Украина готовят расследование против России

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), США, Германия и Украина готовят расследование против России. Об этом сообщил журналистам глава войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По заявлению высшего офицера, страны вместе с организацией намерены выдвинуть в адрес России обвинений о якобы имевших место случаях применения химоружия. Кириллов добавил, что США уже выделили на фальсификацию доказательств около 400 тысяч долларов.

«Одним из так называемых «независимых» государств предполагается инициировать расследование и сфабриковать доказательства того, что Россия применяла токсичные химикаты в ходе СВО», — заявил начальник войск РХБЗ.

Ранее, в марте, сообщалось, что ОЗХО получила информацию о применении украинскими военными токсичных химикатов и тщательно проверит зафиксированные факты. Об использовании ВСУ токсичных химикатов стало известно в феврале 2023 года.

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      Марк Леонов
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