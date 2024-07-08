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19:33, 8 июля 2024Россия

В Госдуме высказались об идее выплат семьям остатков маткапитала

Депутат Бессараб считает, что выплата остатков маткапитала поддержит семьи

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Идея выплачивать неиспользованные остатки материнского капитала в размере десяти тысяч рублей поддержит российские семьи с детьми, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В разговоре с «Лентой.ру» она высказалась о соответствующем предложении президента России Владимира Путина.

«К сожалению, бывают остатки, которые в соответствии с тем перечнем, на что можно задействовать материнский семейный капитал, достаточно сложно выбрать до конца. Конечно, это не касается ипотеки или приобретения жилья, как правило, там не хватает даже материнского семейного капитала. Но все, что касается обучения, поддержки семей с детьми — бывают ситуации, когда просто остаются средства, которые на прямые цели уже не использовать, а на другие — это уже мизерные средства», — объяснила депутат.

Такие остатки, которые президент разрешил использовать, не будут лишними для семей с детьми

Светлана Бессарабдепутат Госдумы

8 июля Владимир Путин поручил перечислять семьям с детьми неистраченные остатки материнского капитала в десять тысяч рублей. «Ситуация такая известная: после того как люди расходуют основную часть материнского капитала, остается какая-то небольшая сумма, с которой вроде как и сделать ничего нельзя. Поэтому нужно разрешить людям использовать оставшиеся деньги», — сказал он. Политик допустил, что в дальнейшем сумму могут изменить.

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