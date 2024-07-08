В Киеве разрушено несколько подстанций

ДТЭК: в Киеве разрушены или значительно повреждены три подстанции

В Киеве в результате взрывов разрушены или значительно повреждены три подстанции. Об этом сообщает пресс-служба украинской энергокомпании ДТЭК в своем Telegram-канале.

Как утверждается, три трансформаторные подстанции ДТЭК в Голосеевском и Шевченковском районах украинской столицы полностью разрушены или повреждены. Также сообщается о повреждении электросетей.

«Энергетики уже работают на местах», — сообщили в пресс-службе компании. В ДТЭК пообещали восстановить энергоснабжение близлежащих районов в течение нескольких часов.

Ранее ВС России атаковали военные объекты в Киеве тремя гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». По данным Telegram-канала «Военная хроника», одна из ракет могла поразить аэродром Жуляны, находящийся к юго-западу от Киева.