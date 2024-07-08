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13:07, 8 июля 2024Бывший СССР

В Кремле прокомментировали возможность создания платформы по Украине

Песков: Кремль выступает за переговоры по Украине с участием заинтересованных
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Россия выступает за переговоры по Украине с участием всех заинтересованных сторон. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков прокомментировал предложение министра иностранных дел Турции Хакана Фидана по созданию дипломатической платформы по урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что Кремль всегда выступал за дипломатическое решение конфликта.

«Пока такой платформы нет, здесь можно с господином Фиданом только согласиться», — заявил пресс-секретарь президента. Он добавил, что Россия выступает за переговоры по Украине с участием всех заинтересованных сторон.

6 июля Фидан предложил создать платформу мира по Украине. По его словам, продолжающийся третий год конфликт «принял характер прокси-войны».

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