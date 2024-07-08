В МИД Нидерландов разочаровались реакцией посла РФ на отправку Украине F-16

МИД Нидерландов разочаровала реакция России на решение отправить F-16 на Украину

Реакция посла России на решение Гааги выдать разрешение на поставки 24 истребилетей F-16 Вооруженным силам Украины (ВСУ) стала «разочаровывающей». Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп, передает телеканал NOS.

«Это показывает, что Россия не готова найти решение конфликта, она просто угрожает, и мы это не одобряем», — прокомментировал глава МИД реакцию РФ на решение об экспорте F-16 на Украину.

Посол РФ в Нидерландах Владимир Тарабрин сообщил, что Москва видит в решении Гааги сознательное движение в сторону эскалации украинского кризиса и дестабилизации обстановки. Он напомнил, что и ререданные истребители, и ажродромы, с которых они взлетают, Россия будет считать за законные боевые цели в ходе спецлперации (СВО).

Ранее депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая обвинила командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука в неготовности к приему западных истребителей F-16. Она, в частности, заявила, что отношение руководства ВСУ к обучению пилотов «не выдерживает никакой критики».