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11:00, 3 июля 2024Бывший СССР

В Раде обвинили командующего Воздушными силами Украины в неготовности к приему F-16

Нардеп Безуглая обвинила Олещука в неготовности к приему истребителей F-16

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая обвинила командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николая Олещука в неготовности к приему западных истребителей F-16. Об этом нардеп заявила в своем Telegram-канале.

По ее словам, Олещук около года не приходит на заседания комитета по вопросам обороны, потому что «ему нечего сказать». Безуглая рассказала, что недавно командующий украинскими Воздушными силами прислал в Раду несколько офицеров для обсуждения данного вопроса. По его итогам парламентарий заявила, что западные истребители не смогут кардинально изменить ситуацию на фронте.

«Никаких волшебных штурмов и контрнаступлений. Забудьте. К тому же инфраструктура для них до сих пор не готова, а отношение к обучению пилотов и другого персонала со стороны руководства ВСУ не выдерживает никакой критики. Как будто это нужно партнерам, а не нам», — добавила нардеп.

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Ранее Безуглая заявляла, что истребители F-16 из-за отсутствия инфраструктуры у Украины превратятся в мишень. Ответственным за плохое состояние дел парламентарий назвала главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

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      Екатерина Грищенко
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