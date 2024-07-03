В Раде обвинили командующего Воздушными силами Украины в неготовности к приему F-16

Нардеп Безуглая обвинила Олещука в неготовности к приему истребителей F-16

Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая обвинила командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николая Олещука в неготовности к приему западных истребителей F-16. Об этом нардеп заявила в своем Telegram-канале.

По ее словам, Олещук около года не приходит на заседания комитета по вопросам обороны, потому что «ему нечего сказать». Безуглая рассказала, что недавно командующий украинскими Воздушными силами прислал в Раду несколько офицеров для обсуждения данного вопроса. По его итогам парламентарий заявила, что западные истребители не смогут кардинально изменить ситуацию на фронте.

«Никаких волшебных штурмов и контрнаступлений. Забудьте. К тому же инфраструктура для них до сих пор не готова, а отношение к обучению пилотов и другого персонала со стороны руководства ВСУ не выдерживает никакой критики. Как будто это нужно партнерам, а не нам», — добавила нардеп.

Ранее Безуглая заявляла, что истребители F-16 из-за отсутствия инфраструктуры у Украины превратятся в мишень. Ответственным за плохое состояние дел парламентарий назвала главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.