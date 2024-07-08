В Минобороны рассказали об использовании ВСУ химикатов

Кириллов: ВСУ более 400 раз применяли токсичные химикаты, в том числе из США

Вооруженные силы Украины (ВСУ) более 400 раз применяли токсичные химикаты, в том числе из США. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов в ходе брифинга, сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Кириллов сообщил о 400 случаях применения ВСУ токсичных химикатов нелетального действия. Отмечается, что большинство случаев были подтверждены экспертами лаборатории министерства обороны России.

Также генерал выделил использование украинскими штурмовыми группами газовых гранат с веществом CS производства США в ходе боевых действий. «Отмечены многочисленные случаи применения украинской стороной раздражающего вещества хлорпикрин», — добавил он.

Ранее Кириллов заявил о найденной под Авдеевкой лаборатории ВСУ по производству химоружия. Он отметил, что специалисты выявили в найденных в лаборатории емкостях серную кислоту и цианистый натрий.