В Минтруде назвали количество семей с правом забрать неиспользованный остаток маткапитала

Министр Котяков: более 730 тысяч семей смогут забрать остаток маткапитала

Более 730 тысяч семей смогут забрать неиспользованный остаток маткапитала до 10 тысяч рублей в виде единовременной выплаты, рассказал ТАСС глава Минтруда Антон Котяков.

По его словам, поправки в законодательство будут подготовлены в ближайшие сроки. Он отметил, что это поручил сделать президент России Владимир Путин.

«Всем семьям, имеющим такие остатки, социальный фонд проактивно направит уведомление о возможности получить выплату и забрать остатки материнского капитала. К уведомлению будет приложено предзаполненное заявление для уточнения реквизитов», — сказал министр. Котяков добавил, что средства можно будет направить на накопительную пенсию матери.

На сегодняшний день при рождении первого ребенка семья получает выплату в размере 630 тысяч рублей, а сумма маткапитала на второго ребенка составляет 202 тысячи рублей. В феврале 2024 года Путин предложил продлить программу маткапитала минимум до 2030 года и увеличить вдвое налоговый вычет за второго ребенка.