В Молдавии задержали подозреваемых в терроризме грузин

В аэропорту Кишинева органы безопасности задержали двух граждан Грузии, подозреваемых Интерполом в терроризме. Об этом сообщает издание «Ziarul de Gardă».
Правоохранительные органы США ранее выдали ордер на арест одного из задержанных за терроризм. Он направлялся в Молдавию из Стамбула.
Его арестовали вместе с сообщником. При обыске у подозреваемых обнаружились документы, подтверждающие обучение в специализированных учебных центрах, и видеоматериалы террористического содержания.
Разыскиваемый Интерполом гражданин Грузии был помещен в изолятор. Его сообщника признали нежелательным лицом на территории Молдавии и депортировали.
Ранее Служба госбезопасности Грузии задержала двух террористов. У них было найдено оружие и символика «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация).