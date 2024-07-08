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14:52, 8 июля 2024Бывший СССР

В Молдавии задержали подозреваемых в терроризме грузин

В Молдавии задержали двух грузин, разыскиваемых Интерполом за терроризм

Фото: Andrei Mardari / Inquam Photos / Reuters

В аэропорту Кишинева органы безопасности задержали двух граждан Грузии, подозреваемых Интерполом в терроризме. Об этом сообщает издание «Ziarul de Gardă».

Правоохранительные органы США ранее выдали ордер на арест одного из задержанных за терроризм. Он направлялся в Молдавию из Стамбула.

Его арестовали вместе с сообщником. При обыске у подозреваемых обнаружились документы, подтверждающие обучение в специализированных учебных центрах, и видеоматериалы террористического содержания.

Разыскиваемый Интерполом гражданин Грузии был помещен в изолятор. Его сообщника признали нежелательным лицом на территории Молдавии и депортировали.

Ранее Служба госбезопасности Грузии задержала двух террористов. У них было найдено оружие и символика «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация).

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      Илья Таксюр
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