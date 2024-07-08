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15:42, 8 июля 2024Бывший СССР

В Польше создадут добровольческое формирование из живущих в ЕС украинцев

Зеленский: в Польше сформируют «Украинский легион» из живущих в ЕС украинцев

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

В Польше создадут добровольческое формирование «Украинский легион» из живущих в странах Европейского союза (ЕС) украинцев. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС.

Зеленский выступил с заявлением в ходе пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Варшаве. Он рассказал о включении пункта по созданию добровольческого формирования в двустороннем соглашении по безопасности.

«Украинский легион будет тренироваться в Польше и будет оснащен партнерами», — заявил политик. Он сослался на предыдущий опыт совместной украинско-польско-литовской бригады. По словам Зеленского, на основе данного опыта проживающим в ЕС украинцам дадут возможность присоединиться к ВСУ.

Ранее Зеленский и Туск подписали двустороннее соглашение о безопасности. Соглашение было подписано в преддверии саммита НАТО в Вашингтоне с 9 по 11 июля.

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      Юрий Леонов
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