В Польше создадут добровольческое формирование из живущих в ЕС украинцев

Зеленский: в Польше сформируют «Украинский легион» из живущих в ЕС украинцев

В Польше создадут добровольческое формирование «Украинский легион» из живущих в странах Европейского союза (ЕС) украинцев. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС.

Зеленский выступил с заявлением в ходе пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Варшаве. Он рассказал о включении пункта по созданию добровольческого формирования в двустороннем соглашении по безопасности.

«Украинский легион будет тренироваться в Польше и будет оснащен партнерами», — заявил политик. Он сослался на предыдущий опыт совместной украинско-польско-литовской бригады. По словам Зеленского, на основе данного опыта проживающим в ЕС украинцам дадут возможность присоединиться к ВСУ.

Ранее Зеленский и Туск подписали двустороннее соглашение о безопасности. Соглашение было подписано в преддверии саммита НАТО в Вашингтоне с 9 по 11 июля.