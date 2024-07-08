В России ответили на условие Зеленского по посредникам в мирных переговорах

Сенатор Карасин: не стоит обращать внимание на условие Зеленского по посредникам

России и другим странам не стоит обращать внимание на условие президента Украины Владимира Зеленского по посредникам в мирных переговорах с Москвой, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он ответил на слова украинского лидера.

По-моему, уже всем надоело, что господин Зеленский ставит перед международным сообществом какие-то необъяснимые условия. (…) Два с половиной года его поведение всегда отличалось тем, что он что-то просил, кому-то угрожал. Я бы, честно говоря, реагировал бы на эти высказывания, условия и ультиматумы легче, пропуская мимо ушей Григорий Карасин российский сенатор

«За дело должны взяться серьезные международные игроки, прежде всего Российская Федерация, СНГ, Китай. Судя по всему, уже и в Евросоюзе зреет понимание того, что надо включаться в какой-то конструктивный процесс, а не обкладывать со всех сторон Россию и другие страны санкциями, ультиматумами, угрозами. Все эти словесные запугивания уже теряют свой вес и представляются в полуэстрадное представление», — сказал сенатор.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только США, Китай и Евросоюз могут быть посредниками в переговорах с Россией. Он уверен, что убедить Москву остановить боевые действия могут только «серьезные и сильные союзы».