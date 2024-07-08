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08:00, 8 июля 2024Россия

В России пропала заявившая о травле на службе юрист Минобороны

В Волгограде пропала юрист Минобороны, она жаловалась на службу
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

В России пропала 27-летняя сотрудница Минобороны Александра Ткачева. Перед этим она жаловалась на проблемы на службе, сообщает V1.ru.

В военном ведомстве девушка работала юристом. 4 июля она ушла из областной больницы, где проходила длительное лечение и с тех пор не выходила на связь.

По словам близких девушки, военнослужащая ранее заявила им о травле на работе. При этом каких-либо подробностей она не привела. «В больнице она оказалась из-за нервного срыва», — рассказала сестра россиянки.

Женщина считает, что ее родственница могла сбежать из больницы, чтобы не возвращаться в часть. «Из-за СВО (специальной военной операции — прим. "Ленты.ру") оттуда сейчас уволиться практически невозможно», — пояснила она.

Ранее жительница города Березники Пермского края исчезла около подъезда своего дома. Ее муж пояснил, что женщина нажала кнопку домофона, однако на этаж она уже не поднялась. Горожанин обратился в правоохранительные органы и написал заявление о пропаже человека.

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      Алан Босиков
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