В Пермском крае при загадочных обстоятельствах исчезла женщина

В Пермском крае около подъезда своего дома исчезла женщина

В городе Березники Пермского края при загадочных обстоятельствах исчезла местная жительница. Последний раз женщину видели вечером 18 апреля около подъезда своего дома на улице Набережной. Об этом сообщает «АиФ-Пермь».

«Я смотрел в окно, она подошла к дверям подъезда и нажала домофон. Я пошел открывать дверь, но она не поднялась», — рассказал супруг россиянки. Мужчина обратился в правоохранительные органы и написал заявление о пропаже жены.

Ранее в Красноярском крае мужчина пропал в тундре. Его нашли спустя сутки в ледяной пещере. Сообщается, что 55-летний россиянин выехал на снегоходе из города Дудинки. Преодолеть 75-километровый маршрут он не смог, и по прошествии 12 часов в поселке Усть-Порт так и не появился.