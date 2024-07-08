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09:33, 8 июля 2024Экономика

В России решили закрыть «дочку» American Express

Кредитная организация «Америкэн Экспресс Банк» подала заявление о ликвидации

Фото: Budrul Chukrut / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В России решили ликвидировать «дочку» American Express. О решении «Америкэн Экспресс Банк» подать заявление на закрытие кредитной организации, со ссылкой на данные ЕГРЮЛ сообщает «Интерфакс».

«Америкэн Экспресс Банк» стала первой дочерней организацией иностранных банков, сделки с долями которых требуют специального разрешения, которая захотела добровольно сдать лицензию вместо продажи бизнеса в стране. Банк получил разрешение президента на проведение добровольной ликвидации в мае 2024 года.

В октябре 2022 года президент Владимир Путин утвердил перечень из 45 банков, в отношении которых установлен запрет на сделки с долями и акциями. В список попал также и «Америкэн Экспресс Банк».

American Express приостановила сотрудничество с российскими партнерами в марте 2022 года. В организации признали, что обладают небольшими деловыми связями в России. «Мы следовали санкциям США и международных партнеров, что привело к тому, что мы приостановили сотрудничество с банками-партнерами в России, и продолжим следовать всем соответствующим законам по мере развития ситуации», — заявили представители компании.

Итальянский банк UniCredit SpA попросил Европейский суд общей юрисдикции разъяснить требования ЕЦБ по сокращению присутствия в России. Сложность ситуации в том, что UniCredit уже серьезно сократил присутствие в России: объем трансграничных рисков упал на 91 процент, а страновых — на 65 процентов. Но условия, которые поставил европейский регулятор, могут обернуться «серьезными непредвиденными последствиями», и UniCredit хочет разобраться, не вышел ли ЕЦБ за пределы своих полномочий.

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